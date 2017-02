In het onderzoek dat volgde op deze aanhouding kwam afgelopen week naar voren dat de verdachte vermoedelijk ook betrokken is geweest bij twee gewapende overvallen in december. Dat gaat om een gewapende overval op een kapperszaak in Leek op 9 december 2016 en een gewapende overval op een tankstation in Tolbert op 5 december 2016.

De politie is volop bezig met het onderzoek en de verdachte zit nog vast.

Zie ook archief