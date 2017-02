21-02-2017, Michael Huising 112Gr.

Buitenbrand in bushokje levert veel schade op

Veendam - Brandweer Veendam en Nieuwe Pekela werden dinsdagmiddag gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Zuidwending t.h.v. 141. Hier bleek een stapel papier in een bushokje in brand te staan.

Door de hitte waren reeds een aantal glasplaten geknapt. Brandweer Nieuwe Pekela heeft de brand geblust. De politie die ook ter plaatse was is een onderzoek gestart naar de brand omdat brandstichting hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is van deze brand. De bushalte liep forse schade op.