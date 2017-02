21-02-2017, Johan Wildeboer ( gsm )/112Groninen

Cross auto botst op geparkeerde auto

Uithuizermeeden - Dinsdagmiddag heeft er een ongeval plaats gevonden met een cross auto op de koningin Jullianastraat in Uithuizermeeden.

De cross auto, die niet op de openbare weg mag komen, is door een stuurfout hard in botsing gekomen met een geparkeerde auto. De auto werd hierdoor in een voortuin gelanceerd. Gelukkig raakte er bij het ongeval niemand gewond. De cross auto is verderop weg gezet. Berger Faber kwam ter plaatse om de beschadigde auto af te slepen.