21-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval letsel bij Leek

Leek - Op de kruising Roomsterweg met de Oostindie is dinsdagmiddag rond vijf uur een botsing geweest tussen een auto en een fietsster.

De bestuurder van de auto afslaande auto heeft vermoedelijk de fietsster niet gezien en dus geen voorrang verleent waardoor een botsing volgde. De fietsster is met haar hoofd op de vooruit van de auto geklapt en vervolgens op de grond gevallen. Ambulance en politie zijn ter plaatse gekomen en het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer en de politie heeft verklaringen afgenomen en foto's gemaakt van de situatie en de schade.

Het slachtoffer is later met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek. De fiets is door collega's in een politiebusje naar het bureau vervoerd en de beschadigde auto is door een berger afgesleept.