22-02-2017, Politie.nl

Aanrijding met giertank zorgt voor gestremde snelweg

Assen - Woensdagochtend is de A28 bij Assen enige uren gestremd geweest na een aanrijding tussen een bestelbusje en een vrachtwagen met giertank.

De bestuurder van het bestelbusje (identiteit nog niet bekend) is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Vermoedelijk is het bestelbusje op de achterzijde van de vrachtwagen gebotst. Daarbij is de afsluiter van de giertank geraakt en geopend. Het bestelbusje sloeg over de kop en kwam tegen de vangrail tot stilstand. Vanuit de giertank zijn over een lengte van zo’n 500 meter de resten van mest op de rijbaan terecht gekomen. Vanwege de gevaarzetting werd de A28 tussen Assen-West en Assen-Noord volledig afgesloten. Op dit moment wordt de weg gereinigd.