22-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Kat vast in wielophanging van auto (Video)

Hoogezand - Woensdagmiddag om 13.48 uur moest de brandweer van Hoogezand uitrukken naar de Molendijk in Hoogezand voor een kat in de problemen.

De kat bleek vast te zitten in de wielophanging van een auto die even daarvoor was aangekomen op de parkeerplaats. De brandweer heeft de band van de auto gehaald en wist op die manier de kat te bevrijden. De kat lijkt op het eerste gezicht niks aan zijn avontuur te hebben over gehouden.