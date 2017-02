23-02-2017, Politie.nl

Aanhouding na steekincident

Groningen - De politie heeft woensdagavond een 30-jarige inwoner van Groningen aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Die avond had in de Nieuwstad in Groningen een ruzie plaatsgevonden tussen twee groepen. Een 37-jarige Groninger liep bij die ruzie een steekwond op in zijn gezicht. Op basis van het signalement kon de verdachte even later in de Haddingestraat worden aangehouden. Bij zijn fouillering werd een mes aangetroffen. Het mes is in beslag genomen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk.