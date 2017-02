Zicht op verdachte

Op basis van de verklaring van de aangeefster, analyseren van de inbraakmethode en recherchewerk kreeg de politie een vermoeden om wie het zou kunnen gaan. Agenten wisten waar deze man zonder vaste woonplaats op dat moment verbleef. Toen zij een bezoek aan dat adres brachten, vonden zij in de container een handtas met een identiteitsbewijs van de aangeefster. In de tuin werd de fiets van de aangeefster aangetroffen. Dit was voldoende aanleiding om de 27-jarige man aan te houden op verdenking van heling.

Doorzoeking

Vervolgens heeft de politie de woning doorgezocht en nog meer goederen teruggevonden die bij de woninginbraak zijn weggenomen. Alle gestolen goederen zijn in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet.

Voorkom een woninginbraak

Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Kijk voor preventietips op politie.nl.