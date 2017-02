23-02-2017, Mark Heikens -112Groningen

Uitslaande brand verwoest garagebox in Wagenborgen (Video)

Wagenborgen - Donderdagmiddag heeft er een brand gewoed in een garagebox aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. Door het snelle optreden kon overslag naar de woning worden voorkomen.

In de garage stond onder andere een auto geparkeerd, deze is volledig uitgebrand. De garagebox en de auto kunnen als verloren worden beschouwd.