23-02-2017, ingezonden

Dierenambulance en Politie op zoek naar eigenaar doodgeschoten kat

Doezum - Stichting Dierenambulance Zuidhorn en politieteam Ommelanden West, bureau Zuidhorn, zijn op zoek naar de eigenaar van een overleden kat.

De kat werd op 15 februari dood aangetroffen in een sloot nabij Doezum, aan de Polmalaan. Het dier bleek te zijn doodgeschoten en omdat er meerdere katten in korte tijd dood zijn aangetroffen in dezelfde omgeving, is het onder de aandacht van de politie gebracht.

Heeft u meer informatie of mist u ook een kat in de omgeving van de Provinciale weg en de Polmalaan in Doezum, neem dan even contact op met de politie via 09008844 of met de dierenambulance in Zuidhorn. Een omschrijving van de aangetroffen kat is te vinden op de website van de dierenambulance in Zuidhorn.

Internet:

www.dierenambulancezuidhorn.nl

Twitter: @dierenambuZhorn

Facebook: facebook.com/dedierenambulancezuidhorn