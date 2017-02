24-02-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Joelle Tina vermist sinds 17-02-17

Groningen - VERMIST: Sinds vrijdag 17 februari 2017 wordt de minderjarige Joelle Tina vermist. Ze is voor het laatst gezien in Groningen.

Joelle was gekleed in een zwarte broek en een zwarte lederen jas en droeg witte Adidas-schoenen. Joelle is 1.65 meter lang, heeft zwart haar en donkere ogen.

Heb je een tip en/of informatie, neem dan contact op via 0900-8844 of Facebook.