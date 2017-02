24-02-2017, Ingezonden brief door deel van de bewoners Radiumstraat

Ingezonden brief namens deel Radiumstraat bewoners

Groningen - De bewoners van de Radiumstraat in Groningen, Vinkhuizen willen graag aandacht vragen over het volgende probleem. Er wordt niet naar ze geluisterd vandaar dat ze nu de media inlichten.

Ze hebben nadat er weer een vergunning is aangevraagd om een huis om te zetten naar een studentenwoning bezwaar gemaakt.

Hierover een toelichting geven:

De Radiumstraat is groot. Hij bestaat uit 3 pleinen met in totaal zo'n 126 woningen, waarvan nu al 3 zijn omgezet naar studentenwoningen. Nou zou je denken wat zijn nu 3 studentenwoningen op 126 'gewone' woningen. En dit is dus het punt wat we willen aankaarten. Die 3 studentenwoningen staan gehuisvest op het 1e pleintje van de Radiumstraat (ons pleintje) Dit pleintje betreft +/- 36 woningen, waarvan nu 3 studentenwoningen zijn en er dus nog 1 bij is aangevraagd.

De gemeente hanteerd de 15% regel op de gehele straat. Dus op die 126 woningen zitten wij nog maar op 3.2%. Deze berekening brengt de situatie totaal niet in kaart. 96 % van de woningen zijn van Nijetstee (plein 2 en 3) dus huurwoningen. In deze huurwoningen van Nijestee zal dus geen studentenhuisvesting komen. Dit houdt in dat die 15% op ons pleintje gerealiseerd kunnen worden, want deze bestaan grotendeels uit koopwoningen. Hierdoor ontstaat er naar onze mening clustervorming, terwijl de gemeente dit juist tegen wil gaan en het wettelijk is vastgelegd.

Hierbij willen wij als bewoners aangeven dat wij ernstig worden aangetast in ons woon en leefgenot vanwege veel overlast van fietsen, vuil, geluid en slecht onderhoud. Dit is wat wij nu al ervaren.

GEMEENTE wordt wakker !!!

Namens de bewoners van de Radiumstraat 1e pleintje.