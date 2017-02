24-02-2017, 112Gr. Johan Wildeboer & J. P. Nieuwenhuis

Vrachtwagen raakt van de weg (Video)

Uithuizen - Op de Lauwersweg in Uithuizen was vrijdagmiddag een vrachtwagen met kippen in de sloot beland en gekanteld. De berging zal later plaats vinden.

Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. Tevens is het onbekend hoeveel kippen er dood zijn. Wel zijn er een groot aantal dood gegaan door de stress. Dvhn Tv Noord