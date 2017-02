24-02-2017, Jeroen Bos/112Groningen

Strooiwagens uit voorzorg de weg op

Winschoten - Vrijdagavond zijn de eerste strooiwagens van de gemeente Oldambt en de strooiwagens van Rijkswaterstaat de weg opgegaan i.v.m kans op gladheid.

Op de A7 tussen Groningen en de grensplaats Bad Nieuweschans zijn de strooiwagens op pad. Het is mogelijk dat in de komende uren meer strooiwagens de weg op gaan in de rest van de Provincie.