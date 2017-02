25-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Woningbrand Groningerweg Roden, 1 gewonde (Video)

Roden - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand uitgebroken bij een woning aan de Groningerstraat in Roden.

Even voor één uur kwam de melding bij de meldkamer binnen die brandweer Roden opgepiept heeft. Eenmaal ter plaatse bleek dat er nog een persoon in de woning zou zitten, daarom is opgeschaald naar middelbrand en is brandweer Leek ook met prioriteit 1 ter plaatse gekomen. De brandweer is met een straal de woning binnen gegaan waar ze de persoon al snel aantroffen. Deze is uit de woning gehaald en vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel. De brandweer heeft de brand geblust en de woning verder onderzocht. Het slachtoffer is ter plaatse onderzocht en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.



Onderzoek

Omdat er mogelijk sprake is van brandstichting wordt het plaatse delict afgesloten en zal de technische recherche zaterdag overdag onderzoek doen naar deze brand.