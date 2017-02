24-02-2017, Jasper Jansema - 112Wagenborgen.eu

Brandweer bevrijdt koeien uit put in Meedhuizen

Meedhuizen - Aan de Opmeedenlaan in Meedhuizen zijn vrijdag aan het einde van de middag drie koeien in put terecht gekomen.

De boer heeft met behulp van de brandweer de koeien uit de put gehaald. Voor zover bekend raakten de koeien niet gewond en kwamen met de schrik vrij.