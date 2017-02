25-02-2017, Politie.nl

Twee aanhoudingen bij een steekincident

Muntendam - De politie heeft vrijdagmiddag aan de Zuiderstraat een 52-jarige vrouw uit Muntendam en een 23-jarige man uit Haren aangehouden.

Dit voor zware mishandeling, poging doodslag en het bezit van verboden wapens. De politie kreeg rond 15:50 uur een melding binnen dat er een steekincident had plaatsgevonden op de Zuiderstraat. Hierbij zou de 23-jarige man gewond zijn geraakt aan zijn gezicht en rug. Het lukte hem om de 52-jarige vrouw waar hij ruzie mee had onder controle te houden tot de politie er was.

Toegesnelde agenten hielden hierop direct de vrouw aan en brachten haar over naar het politiebureau. Tijdens de insluiting bleek de vrouw ook verwondingen te hebben opgelopen door de ruzie en deze zijn verzorgd door een arts. Het slachtoffer bleek in het bezit te zijn van een (imitatie) vuurwapen en een mes en is hierop ook aangehouden. Gezien de aard van zijn verwondingen is hij met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.