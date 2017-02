25-02-2017, ingezonden

Meerdere inbraken in korte tijd

Uithuizen - Informatie gevraagd over een woninginbraak in Uithuizen! (donderdagavond 23 februari) heeft er tussen ca. 16:00 - 19:30 een inbraak plaatsgevonden in de woning van onze vader aan de JF Kennedylaan 6. Wordt op Facebook gemeld.