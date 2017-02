25-02-2017, Roderick Spijk & Johan Wildeboer-112Groningen

Twee personen komen om het leven op de N999 bij Eppenhuizen (Video)

Eppenhuizen - Bij een eenzijdig ongeval op de N999 bij Eppenhuizen zijn zaterdagavond rond 21:30 twee mensen om het leven gekomen.

Het gaat om een 16-jarig meisje uit Middelstum en een 19-jarige jongen uit Kantens. Het tweetal kwam vanuit Uithuizen. Het voertuig raakte op een bepaald moment in de berm. Na een stuurcorrectie is de auto tegen een boom tot stilstand gekomen. Hulpverlening ter plaatse mocht niet meer baten. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

