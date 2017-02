25-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Gaslekkage bij Musselkanaal

Musselkanaal - Bij een gashokje bij de kruising van de Ribesstraat en de Kamperfoeliestraat in Musselkanaal is zaterdagavond een gaslek ontstaan.

De brandweer van Stadskanaal werd rond 19.15 uur opgeroepen voor deze lekkage. Zij hebben de situatie in de gaten gehouden en beveiligd totdat Enexis ter plaatse was om het lek te dichten.

Waardoor de lekkage is ontstaan is niet bekend. Na bijna een uur kon de brandweer, in overleg met Enexis, terugkeren naar de kazerne.