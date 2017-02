26-02-2017, 112Groningen

Bloemen op plek waar twee jongeren omkwamen (Video)

Zandeweer - Zondagmiddag werden er bloemen gelegd door vrienden en familie van de omgekomen jongeren.

Zaterdagavond botsten ze met een auto tegen een boom. De twee(16 en 19 jaar) kwamen ter plekke om het leven. De impact is groot. De jongeren werkten beide bij de Jumbo in Uithuizen, collega`s waren geschokt. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

