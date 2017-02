26-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Veendam assisteert bij forse brand Roswinkel (Video)

ROSWINKEL (Dr) - Een felle brand heeft zondagavond een boerderij in Roswinkel in de as gelegd.

De brand werd aanvankelijk als schoorsteenbrand gemeld, maar al snel werd duidelijk dat de brand was overgeslagen naar het dak. Brandweerkorpsen uit de gehele omgeving werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Ook kreeg de Drentse brandweer ondersteuning van een tankautospuit uit Ter Apel en de slangenwagen uit Veendam. De brandweer zal nog enkele uren nodig hebben om de vlammen te doven. De boerderij kan als verloren worden beschouwd.