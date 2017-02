26-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Viskraam in sloot langs de A7 bij Leek (Video)

Leek - Een bestelbus met daarachter een viskraam gekoppeld die zondagavond over de A7 richting Groningen reed is ter hoogte van Leek op de kop in de sloot belandt.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt waardoor de combinatie van de A7 schoot, over de kop sloeg en in de sloot tot stilstand kwam. De twee inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig klimmen. De hulpdiensten waaronder meerdere politie eenheden en twee ambulances zijn met spoed ter plaatse gegaan om hulp te verlenen. Ze zijn ter plaatse behandeld en vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd. De VOA heeft het ongeval vastgelegd en een berger heeft de combinatie uit de sloot getakeld en daarna afgesleept. Tijdens de afhandeling heeft Rijkswaterstaat met de politie een afzetting verzorgd. Update: De man en vrouw die bij een darttoornooi wegkwamen in Leek zijn weer thuis. Ze hadde een engeltje op hun schouder. Een windvlaag was de oorzaak. Tv Noord