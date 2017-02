27-02-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Ravage na crash op Sumatralaan Groningen (Video)

Groningen - In de nacht van zondag op maandag heeft er een fors ongeval plaatsgevonden op de Sumatralaan in de stad. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen troffen zij een ravage aan.

1 gewonde man lag op straat. Vermoedelijk is de automobilist uit de bocht gevlogen. Er raakten in totaal vijf auto's beschadigd waarvan drie zwaar. De gewonde is afgevoerd naar het UMCG. De VOA deed onderzoek. De weg was tijdelijk dicht. De oorzaak is onbekend nog.

Oogtv tv

Dvhn

Rtv Noord