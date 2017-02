27-02-2017, Martin Nuver

Commotie om mogelijke persoon te water (Video)

Groningen - Maandagavond om 19:25 uur was er enige tijd commotie op de Holmsterheerd in Groningen. In een vijver aldaar was een melding van een persoon te water.

Ter plaatse stond een honderdtal buurtbewoners langs de vijver te kijken, een man had een persoon in het water gezien en zag deze ondergaan, hij verloor het even uit het zicht. Ook lag er een kinderfiets langs het water. Toen de brandweer er was werd even gezocht in de vijver maar er werd niks aangetroffen. Veel hulpverleners waren in korte tijd ter plaatse. Achteraf bleek de fiets er vanmorgen ook al te staan en die bleek van een buurmeisje in de buurt te zijn. Oogtv