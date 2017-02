28-02-2017, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval op N46 Eemshavenweg

Zuidwolde - Op de N46 raakte dinsdagmorgen een auto in de sloot ter hoogte van Zuidwolde. Er vielen geen gewonden.

Er ontstond een file. Berger Poort heeft de auto uit de sloot gehaald. De auto had nauwelijks tot geen schade en kon direct verder rijden. Over de oorzaak is niks bekend.