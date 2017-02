28-02-2017, Patrick Wind 112Gr.

Garagebox in brand Anna Blamanstraat Groningen (Video)

Groningen - Dinsdagmiddag om 13:45 uur is een garagebox aan de Anna Blamanstraat door brand verwoest van binnen.

De schade is fors. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. Brandweer Vinkhuizen was snel ter plaatse. Er raakte niemand gewond.

