28-02-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Grote uitslaande brand verwoest woning in Haren (Video)

Haren - Een vrijstaande woning aan de Boerlaan in Haren is dinsdagavond door brand verwoest. Omstreeks half negen brak de brand uit waarop de brandweer met veel materieel ter plaatse kwam.

De brand zou begonnen zijn in een bijgebouw nabij de woning, doordat het vuur snel om zich heen sloeg kon niet worden voorkomen dat ook de woning uitbrandde. Om 21:15 werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De brandweer van Haren kreeg assistentie van de brandweer Eelde, die met een tankwagen ter plaatse kwam omdat de watervoorziening niet toereikend was. De brandweer is nog wel enige tijd bezig met nablussen. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.