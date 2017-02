01-03-2017, 112gr

Boot maakt water bij Noorderhaven

Groningen - De brandweer van Groningen werd dinsdagavond opgeroepen voor een lekkage op een woonboot aan de Noorderhaven in de stad.

Ter plaatse bleek het te gaan om een boot waar water in stroomde. Of het een breuk in een leiding was of een gat in de bodem is niet bekend. De brandweer heeft het water uit de boot gepompt. Hoe groot de schade is is niet bekend.