01-03-2017, Rico van der Lande - 112Groningen

Ongeval letsel Sikkel in Delfzijl

Delfzijl - Op de Sikkel in Delfzijl is woensdagmorgen een fietser gewond geraakt, nadat hij was geschept door een auto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De auto en fietser raakte beide licht beschadigd.