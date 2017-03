In een woning aan de Hoofdweg in Harkstede werd een hennepkwekerij met 450 planten ontmanteld. Deze woning, een auto en paardentrailer zijn in beslag genomen. Naast het onderzoek in deze woning in Harkstede, deed de politie ook onderzoek in een woning in Noordbroek. Hier werd geen kwekerij aangetroffen.

De twee aangehouden verdachten zijn afkomstig uit de gemeenten Slochteren (73 jaar) en Menterwolde (40 jaar). De inwoner van Menterwolde is inmiddels in vrijheid gesteld.

‘Afpakken’



Misdaad mag niet lonen! Daarom doet de overheid er alles aan om crimineel vermogen af te pakken. Met het afgepakte vermogen compenseren we, indien mogelijk, eerst de slachtoffers. Wat overblijft, vloeit naar de staatskas. Door status(symbolen) af te pakken van de crimineel, tonen we dat misdaad niet loont. Het geld en de goederen die we afpakken kunnen niet gebruikt worden voor het financieren van nieuwe criminele activiteiten.