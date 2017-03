01-03-2017, Sander Graafhuis, 112gr

Ravage na verwoestende brand aan de Boerlaan in Haren

Haren - Na de verwoestende brand dinsdagavond aan de Boerlaan is bij daglicht goed te zien hoe groot de schade is. De vlammenzee van gisteravond sloeg razendsnel om zich heen en verwoeste een woning.

Niets is er meer over van het huis welke prachtig gelegen was in bos. De brand ontstond omstreeks half negen waarop de brandweer met veel materieel ter plaatse kwam. Rond half tien kon het sein brand meester worden gegeven. Het nablussen heeft tot na middernacht geduurd.