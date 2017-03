01-03-2017, Sander Graafhuis, 112Haren.nl

Gaslucht aan de Westerveen in Haren

Haren - Een gaslekkage aan de Westerveen in Haren woensdagavond. De brandweer van Haren was snel ter plaatse. Het lek was in de berm en er was gas te ruiken.

De brandweer deed ter plaatse metingen. De weg werd tijdelijk afgzet met lint. Het is onbekend wat er uiteindelijk aan de hand was.