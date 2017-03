03-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Politie zoekt veroorzaker ongeval (Video)

Groningen - De politie is op zoek naar de automobilist die donderdag 2 maart even na twaalf uur een scooterbestuurster heeft aangereden. Deze raakte daarbij gewond. De automobilist is na het ongeval doorgereden.

Een 53-jarige vrouw uit Groningen reed op haar scooter vanaf het Damsterplein rechtdoor de kruising met de Europaweg op. Een automobilist die vanaf het Damsterplein rechtsaf sloeg reed de scooter aan. De bestuurster kwam daarbij te vallen. De automobilist reed daarna door in de richting van de ring. Voor zover nu duidelijk is gaat hem om een blauwe Volkswagen Passat, een ouder model. Deze werd bestuurd door een man. Deze heeft zich tot op dit moment nog niet gemeld. De politie is op zoek naar deze bestuurder en zijn auto. De gewonde scooterbestuurster is met meerdere botbreuken opgenomen in het ziekenhuis. De politie is ook op zoek naar getuigen die informatie hebben over dit ongeval en die mogelijk iets kunnen zeggen over de veroorzaker. Hebt u informatie hierover, neem dan contact op met de politie Groningen, telefoon 0900 8844. Dvhn Tv Noord Oogtv