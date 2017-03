02-03-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl

Frontale aanrijding op de Olingermeeden in Appingedam

Appingedam - Aan de Olingermeeden in Appingedam is donderdagmiddag één persoon gewond geraakt na een aanrijding.

Door een nog onbekende oorzaak raakten twee personenauto's frontaal met elkaar in botsing. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een berger heeft beide voertuigen afgesleept.