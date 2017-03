02-03-2017, Joey Lameris 112Gr.

Auto raakt in de slip en komt in de berm

Groningen - Donderdagmiddag raakte er op het Vrijheidsplein een auto van de weg. De automobilist maakte een stuurfout, toen de auto in de slip aakte schoot hij de berm in.

De bestuurder raakte gelukkig niet gewond. De politie en Rijkswaterstaat zorgden voor een veilige situatie. Takel- en bergings bedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de auto uit de berm getrokken. De oprit was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Na 30 minuten keerde men terug.