02-03-2017, Joey Lameris en Patrick Wind 112Gr.

Drie auto`s betrokken bij ongeval Sontweg

Groningen- - Op de Sontweg ter hoogte van de Mac Donald's botsten donderdagavond drie auto's op elkaar.

De bestuurster van de huurauto had net twee weken haar rijbewijs. Ook was er een achterruit kapot. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De huurauto moest worden afgesleept. De politie had een deel van de weg afgesloten.