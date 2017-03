02-03-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ernstig ongeval in Nieuw-Roden (Video)

Nieuw-Roden - Bij een ernstig verkeersongeval op de Zevenhuisterweg zijn donderdagavond omstreeks kwart over negen drie personen gewond geraakt nadat twee auto's frontaal op elkaar gebotst waren.

Door de klap vloog één auto tegen een boom aan en de andere auto kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand. De persoon uit de golf en de bijrijder van de andere auto konden zelfstandig uit het voertuig komen. De bestuurder van de auto in de sloot zat bekneld en is na wat knip werk door de brandweer via de achterklep uit de auto gehaald. Het mobiel medisch team (MMT) uit Groningen en het personeel van de drie ter plaatse gekomen ambulances hebben de gewonden ter plaatse behandeld en daarna vervoerd naar het ziekenhuis.



De VOA heeft het ongeval in kaart gebracht en de sporen vastgelegd om uit te zoeken hoe dit ongeval kon gebeuren.