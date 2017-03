03-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Brand in zagerij van de Praxis (Video)

Groningen - De brandweer is vrijdagmiddag met meerdere eenheden uitrukt voor een kleine brand in de zagerij van de Praxis aan de Damsterdiep in Groningen.

Bij aankomst van de brandweer kon de brand snel worden geblust. Het sein 'brand meester' kon vrij snel worden gegeven. Tijdens de brandweerinzet was de winkel ontruimd.

