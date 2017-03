03-03-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl

Marineschip Zr.Ms. Groningen aangemeerd in Delfzijl

Delfzijl - Vrijdagmiddag 3 maart is het marineschip de Zr. Ms. Groningen de haven van Delfzijl binnen gevaren.

Het marine schip is dit weekend voor een kort bezoek in de havenstad van Groningen. Belangstellenden kunnen zaterdag in de middag terecht op de Groningen waar de bemanning een tour over het schip zal verzorgen.

Het schip ligt aangemeerd aan de Handelskade West in de haven van Delfzijl. De Zr.Ms. Groningen deed Delfzijl al vaker aan en werd ook gedoopt in de Delfzijl.

Het is een van de vier patrouilleschepen van de Koninklijke Marine.