03-03-2017, Johan Wildeboer & Roderick Spijk 112Gr

Kleinste huis van Groningen krijgt warme deken

Rottum - In Rottum werd vrijdag 3 maart 2017 het kleinste huisje van Groningen ingepakte met 100 vierkante meter breiwerk.

Honderden mensen uit het hele land hebben de afgelopen maanden meegebreid aan een enorme warme deken van ruim 100 vierkante meter voor het kleinste huisje van Groningen. De 'warme deken' staat symbool voor de solidariteit met mensen in het Groningse aardbevingsgebied.

Het kleinste huisje van Groningen heeft forse schade opgelopen tijdens de aardbevingen in de provincie. De schade aan de woning is inmiddels hersteld, maar dat geldt niet voor de andere woningen in het aardbevingsgebied. De actie was als solidariteit voor deze mensen en het aan te tonen dat de gaskraan dicht kan als de onze woningen goed genoeg geïsoleerd zijn.