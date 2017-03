03-03-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver montage

Ongeval Sietse Veldtraweg in Den Ham (Video)

Den Ham - De hulpdiensten werden vrijdagavond om 21:30 uur opgeroepen voor een ongeval op de N993(Sietse Veldstraweg) ter hoogte van Den Ham.

Ter plaatse bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. Een auto reed over de N993 toen het mis ging. De auto kwam vervolgens tegen een boom en kwam op zijn zijkant tegen een 2e boom tot stilstand. Er viel 1 gewonde. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De weg was tijdelijk afgezet. Berger Poort heeft het voertuig geborgen.

Tv Noord