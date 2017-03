04-03-2017, Politie.nl

Tip leidt naar vuurwapen

Groningen - De politie heeft vrijdag 3 maart een 51-jarige man uit Groningen aangehouden voor verboden wapenbezit.

Bij de politie was een tip binnengekomen van iemand die had gezien dat de man in het bezit was van een vuurwapen. Agenten troffen de man aan naast een scooter aan de Stoepemaheerd in Groningen.

Bij controle werd in de buddyseat van de scooter inderdaad een vuurwapen aangetroffen. Daarop is de man aangehouden. Bovendien bleek op de scooter een kentekenplaat te zitten, die niet bij de bewuste scooter hoorde. Het vuurwapen en de scooter zijn in beslag genomen. In de buddyseat werd verder nog een bivakmuts en een flesje met diverse witte bolletjes gevonden. Vermoedelijk gaat het om harddrugs. Ook deze zijn in beslag genomen en zullen getest worden om de precieze inhoud te kunnen vaststellen. De politie maakt proces-verbaal op. Wapens Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken.

Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Op deze pagina leest u welke regels er gelden, hoe u een wapen- of jachtvergunning aanvraagt en waar u wapens kunt inleveren. Vermoedens van wapenbezit kunnen altijd gemeld worden bij de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.