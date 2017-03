04-03-2017, redactie

Druk in Kantens door uitvaart van Jarik Visser

Kantens - Eemsmond neemt zaterdagmiddag enkele verkeersmaatregelen in Kantens in verband met de uitvaart van Jarik Visser.

De 19-jarige jongen kwam vorig weekend om het leven bij een verkeersongeval bij Eppenhuizen. Ook de 16-jarige Rianne Mulder uit Middelstum overleefde het niet. Op de oneven kant van de Pastorieweg en de even kant van de Bredeweg is zaterdagmiddag een parkeerverbod i.v.m de verwachte drukte. Er zijn ook verkeersbegeleiders. Ook wordt de Jumbo in Uithuizen zaterdagmiddag door andere filialen(inzet van personeel) open gehouden voor klanten. Het verdriet is groot. Vrijdag werd Rianne begraven.