04-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Forse schade na crash op N7 Groningen (Video)

Groningen - Op de N7 even voor de afrit Delfzijl in de richting van Lewenborg stond zaterdagmiddag om 15:15 uur een Rover in tegengestelde richting op het wegdek. De oorzaak was onduidelijk. Hij was ieder geval tegen de vangrail gecrasht.

De Voa deed ter plaatse onderzoek. De weg was een uur afgesloten voor alle verkeer. De heli werd gecanceld. 1 man raakte gewond en ging naar het UMCG voor behandeling. Nader onderzoek zal uitwijzen wat de oorzaak was. Poort heeft de auto geborgen. Om 16:15 uur was de weg weer open. Tv Noord