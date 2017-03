04-03-2017, L. van der Veen & Martin Nuver

Vogel vast in schoorsteen in Hoogkerk

Hoogkerk - Zaterdagmiddag rond drie uur kreeg de brandweer een melding binnen vanaf de HN Werkmanstraat in Hoogkerk.

Er zou een vogel vast zitten in de schoorsteen van de open haard in een woonhuis. Men is met de hoogwerker naar het adres gegaan om vervolgens daar op het dak te kijken in wat voor toestand de vogel zat.

Na inspectie bleek dat de vogel nog wel in leven is maar dat ze deze niet konden bereiken. De brandweer is weer teruggegaan naar de kazerne. Er zal contact gezocht worden met een schoorsteenveger om te kijken of deze de vogel er wel uit kan krijgen.