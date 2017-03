04-03-2017, Patrick Wind & Joey Lameris 112Gr

Vogel vast in visdraad.

Groningen - De brandweer van de stad Groningen kreeg zaterdag aan het eind van de middag een melding van een dier in nood aan de Kempkensberg in de stad.

Ter plaatse hing een meeuw aan een visdraad tussen 2 bomen. De brandweer heeft samen met de dierenambulance de meeuw gered van het visdraad. De meeuw is vervolgens meegenomen met de dierenambulance.