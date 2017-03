05-03-2017, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval Diamantlaan Groningen (Video)

Groningen - De hulpdiensten werden zaterdagavond opgeroepen voor een ongeval op de Diamantlaan in de stad. Ter plaatse bleek het te gaan om een vrij ernstig ongeval waarbij 1 gewonde viel.

Een scooter reed over het fietspad toen vermoedelijk een auto een parkeervak wou uitrijden. De scooter kwam 20 meter verder tot stilstand. Het slachtoffer werd ter plekke gestabiliseerd. Het slachtoffer is met onbekend letsel afgevoerd. De VOA deed onderzoek. De weg was afgesloten.

Tv Noord