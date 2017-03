05-03-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl & Patrick wind

Auto botst tegen boom op de Hamweg in Harkstede (Video)

Harkstede - De hulpdiensten werden zondagmorgen om 03:45 uur opgeroepen voor een ongeval op de Hamweg in Harkstede.

Ter plaatse bleek het te gaan om een auto die tegen een boom was aangereden. Er viel 1 gewonde. De bestuurder was even spoorloos maar kwam later er weer aanlopen. De brandweer hoefde niet veel te doen. De weg was dicht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Een berger heeft de auto geborgen.

Dvhn