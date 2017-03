Haulerwijk



Een 58-jarige automobilist uit de gemeente Ooststellingwerf werd aangehouden voor rijden onder invloed en het doorrijden na een aanrijding. Hij zou op de Zonnedauwstraat tegen een andere auto zijn gebotst en vervolgens zonder stoppen zijn doorgereden. Agenten troffen de man later aan in Oosterwolde. Hij bleek onder invloed van 760 µg/l en reed bovendien met een ongeldig verklaard rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen.

Emmen



Op de Emmerhoutstraat in Emmen belandde een 20-jarige automobilist uit Valthe met zijn auto in de sloot. Toen de gealarmeerde politie arriveerde ontkende de man te hebben gereden, maar uit onderzoek met de warmtebeeldcamera werd vastgesteld dat er alleen iemand op de bestuurdersstoel had gezeten. De man bleek onder invloed van 710 µg/l. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd.

Ook in Groningen (770 µg/l), Sneek (455 µg/l, beginnend bestuurder) en Coevorden (945 µg/l) moesten automobilisten hun rijbewijs inleveren.

Alcoholgebruik schaadt de verkeersveiligheid

Het gebruik van alcohol vermindert de rijvaardigheid, waardoor de kans op een verkeersongeval groter is. Onder invloed rijden is een misdrijf. De straffen variëren van een rijverbod en hoge geldboetes, tot gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarnaast kunt u van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) of EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) opgelegd krijgen. Deze verplichte cursussen duren enkele dagen en moet u zelf betalen. In deze cursus wordt onder meer de negatieve invloed van alcoholgebruik op de verkeersveiligheid aan de orde gesteld.

